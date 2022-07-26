Брат Моргерштерна и экс-участник "Дома-2" сделал предложение Анне Мадан
Максим Моргерштерн - экс-участник "Дома 2" сделал предложение руки и сердца коллеге по проекту Анне Мадан.
Экс-участник "Дома-2" Максим Моргенштерн - двоюродный брат известного российского исполнителя Алишера Моргенштерна.
Максим Моргенштерн - российский хоккеист,участник шоу "Дом-2", родился в 1998 году в Уфе (Республика Башкортостан). Двоюродный брат - Алишер Моргенштерн (урождённый Валеев), известный российский видеоблогер и музыкант-рэпер.
Молодой человек сделал своей возлюбленной Анне Мадан предложение.
Событие произошло на свадебном торжестве другого участника скандального передачи Евгения Ромашова.
Максим протянул кольцо своей любимой, встав на колено. Девушка ответила согласием.
В настоящее время фанаты пары ожидают, когда влюблённые озвучат дату свадьбы.
Максим и Анна ушли из проекта в конце 2021 года. Сейчас Моргенштерн увлёкся музыкой - он решил последовать примеру своего брата и записывает композиции. Пользователи соцсетей обвиняют парня в копировании Алишера.
Максим утверждает, что не считает ошибкой своё участие в "Доме 2", потому что именно там судьба свела его с Анной. По словам молодого человека, тот пришел на телевизионную стройку, чтобы заявить о себе.
Скандальный проект Моргерштерн называет "прикольным экспериментом".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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