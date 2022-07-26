Шатунову угрожал Разин незадолго до смерти кумира поколений

Стало известно, что покойному певцу Юрию Шатунову поступали угрозы со стороны его экс-продюсера Андрея Разина незадолго до кончины исполнителя. "В порошок сотру!"

Бывший продюсер Юрия Шатунова Андрей Разин был разгневан тем, что певец исполняет авторские песни на своих концертах.

Разин опустился до угроз в адрес бывшего вокалиста "Ласкового мая" незадолго до смерти того.

Разин считал, что...

Шатунов без моего ведома не имеет права выступать на сцене. Он вообще не имеет права разговаривать. Он не имеет права рта раскрыть без моего дозволения.

На одном из судебных разбирательств продюсер продемонстрировал дубликат договора 1992 года, согласно которому автор композиций легендарного коллектива Сергей Кузнецов передает права на свои песни для группы Разину.

Примечательно, что сам Кузнецов данную документацию назвал "фальшивкой".

Позднее фальсификация соглашения была доказана в судебном порядке. Продюсеру грозил реальный срок за подделку документации, по этой причине тот подал апелляцию. После следовала новая серия разбирательств в суде.

Перед смертью Шатунов жаловался на Разина знакомому журналисту.

Разин отдал права на песни какой-то украинской компании. Помоги мне восстановить справедливость! Эти песни — моя жизнь. Я уже устал от этих судов, Разин не дает мне дышать. „Я тебя в порошок сотру! Ты и твой директор сгниете на нарах!

Интересно, что за 2 дня до смерти артиста Разин позволил певцу исполнить хиты "Ласкового мая" в туре по РФ.