Лукашенко заявил о продовольственных диверсиях в Беларуси

На совещании по уборочной кампании президент Беларуси сообщил о выявлении фактов продовольственных диверсий в республике.

Диверсантами оказались как нерадивые чиновники и руководители аграрии, так и работники отрасли, которые поставили во главе личную выгоду и решили подзаработать во время страды.

«Фактически каждый десятый комбайн не готов к работе. Нет механизаторов, говорят. Как нет? Ведь мы еще осенью прошлого года договорились. Не везде работают элеваторы и склады для хранения зерна. Причем такое выяснилось при проверке в каждом четвертом хозяйстве. Приписки по готовности техники и зерносушильных комплексов установлены на 40 сельскохозяйственных предприятиях. Это не просто безответственность со стороны местной власти, это продовольственная диверсия. Именно так это будет расцениваться», — отметил президент.

Совокупный урожай зерновых в 2022 года в Беларуси составит не менее 10 миллионов тонн. В том числе, ожидается хороший урожай пшеницы, для хлебопекарной отрасли.

С учетом продовольственного кризиса президент уже давно поставил перед аграриями задачу ближайшие два года приложить максимум усилий и добиться высоких результатов, которые станут гарантом стабильной экономики во многом аграрной республики.

Тем не менее МВД Беларуси были выявлены массовые нарушения в ходе посевной и уборочной, составлено около 700 протоколов, в том числе более 100 — за допуск к управлению в нетрезвом состоянии.

«Надо подумать всем нам, какие меры принимать к таким людям. Притом меры должны быть самые жесткие. Так мы работать не должны и не будем», — подчеркнул Лукашенко.