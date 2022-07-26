В московском театре «Ленком» нашли труп мужчины
Трагедия произошла 25 июля, 61-летний сотрудник театра скончался прямо на рабочем месте.
Непредвиденная трагедия произошла в "Ленкоме". В цокольном этаже здания было обнаружно бездыханное тело инженера театра 1961 года рождения, сообщает СтарХит.
Сотрудники театра сразу же позвонили в скорую, однако спасти мужчину уже не представлялось возможным. Прибывшие на место медики признаков насильственной смерти не обнаружили. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
По факту инцидента ведется проверка. Тело сотрудника «Ленкома» отправлено в морг, где проведут все необходимые процедуры.
Издание напоминает, что осенью 2021 года весь театральный мир был потрясен новостью о смерти актера Евгения Кулаша: его придавила декорация в момент показа оперы «Садко» прямо на сцене Большого театра.
Зрители не сразу поняли, что случилось, решив, что это запланировано режисером. Расследование длилось несколько месяцев, и специалисты установили: Евгений нарушил технику безопансости и был пьян.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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