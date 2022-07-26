Брежнева и Меладзе расстались после 7 лет брака
Известная певица Вера Брежнева и её супруг, продюсер Константин Меладзе расстались. Блогер Алёна Жужа сообщила об этом в своих соцсетях.
Экс-вокалистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева рассталась со своим супругом, музыкальным продюсером и композитором Константином Меладзе. Такой информацией поделилась в своих социальных сетях украинская журналистка и блогер Алена Жужа.
По словам представительницы СМИ, о расставании звездной четы, жившей вместе на протяжении 7 лет, сообщили приближенные к знаменитостям источники. Ни Брежнева, ни Меладзе никаких комментариев относительно ситуации не дают.
Как известно, исполнительница находится в Италии, где у них с супругом имеется недвижимость. Звезда сцены проводит время с семьей, о чем "рассказывают" снимки в её соцсетях. Большая часть фото с Меладзе исчезла из аккаунта певицы, что не может не вызывать вопросов у публики.
Предположительно, Константин Меладзе также пребывает в Италии. Сообщалось, что композитор привез туда экс-супругу и детей от первого брака.
Напомним, что после объявления о спецоперации, Вера Брежнева перестала заниматься музыкой, с головой погрузившись в свои переживания.
Недавно, к счастью поклонников знаменитости, певица сообщила, что вновь стала слышать музыку. Фанаты надеются на то, что Вера возобновит свою концертную деятельность.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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