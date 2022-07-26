Угрозы Китая прогрессируют на фоне визита на Тайвань Нэнси Пелоси

На неделе спикер парламента США Нэнси Пелоси планирует посетит Тайбэй, невзирая на предупреждения об опасности американских военных.

«Армия Китая не будет сидеть, сложа руки, в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, примет решительные меры для пресечения внешнего вмешательства» — заявил сегодня официальный представитель Минобороны КНР Тань Кэфэй.

Джо Байден лично предупредил Пелоси, что визит на остров может носить непредсказуемый характер для политики КНР по этому вопросу.

Президент США все же намерен обсудить этот острый вопрос с председателем КНР Си, о чем он заявил сегодня.

Китай придерживается позиции, что Тайвань является его неотъемлемой частью и политика США в отношении властей Тайбэя в очередной раз показывает свой подрывной характер.