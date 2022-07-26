Молочное удобрение поможет получить богатый урожай перцев

Эта дешевая и эффективная подкормка творит настоящие чудеса. Она идеально подходит перцу.

Немногие садоводы знают об этом простом удобрении для перцев.

Между тем в нем содержится множество микроэлементов и полезных веществ, благодаря которым перечная культура отлично развивается и обильно плодоносит, а плоды хорошо вызревают.

Иными словами, раствор на основе молока помогает получить большой урожай перцев.

Готовится молочная подкормка очень просто. На 10 литров воды берется 1 литр молока и тщательно размешивается.

Этим раствором нужно поливать растения под корень. Особый эффект такой полив дает сразу после пересадки саженцев перца в открытый грунт.

Для усиления эффекта от подкормки и насыщения ее питательными веществами можно добавить в молочный раствор несколько капель йода.

Такое незатейливое и дешевое удобрение поможет получать хороший урожай перцев каждый год.

Опубликовано: Наталья Павлова

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 