Молочное удобрение поможет получить богатый урожай перцев
Эта дешевая и эффективная подкормка творит настоящие чудеса. Она идеально подходит перцу.
Немногие садоводы знают об этом простом удобрении для перцев.
Между тем в нем содержится множество микроэлементов и полезных веществ, благодаря которым перечная культура отлично развивается и обильно плодоносит, а плоды хорошо вызревают.
Иными словами, раствор на основе молока помогает получить большой урожай перцев.
Готовится молочная подкормка очень просто. На 10 литров воды берется 1 литр молока и тщательно размешивается.
Этим раствором нужно поливать растения под корень. Особый эффект такой полив дает сразу после пересадки саженцев перца в открытый грунт.
Для усиления эффекта от подкормки и насыщения ее питательными веществами можно добавить в молочный раствор несколько капель йода.
Такое незатейливое и дешевое удобрение поможет получать хороший урожай перцев каждый год.
Опубликовано: Наталья Павлова
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