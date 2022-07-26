Лукашенко рассказал о случаях продовольственных диверсий в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на выявленные случаи продовольственных диверсий на сельскохозяйственных предприятиях страны.
Во вторник, 26 июля 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время видеоконференции с представителями областных Исполкомов прокомментировал выявленные случаи нарушений в сельскохозяйственных предприятиях.
Лукашенко отметил, что уборочная компания должна пройти на высшем уровне, в связи с этим управляющие аграрными предприятиями должны устранить все выявленные факты нарушений перед началом уборочной кампании.
Белорусский лидер подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить не только зерноуборочным комбайнам и зерносушильным комплексам, но и борьбе с пьянством на производстве, так как без дисциплины сельхозпредприятия Беларуси не смогут полноценно выполнять поставленные перед ними задачи.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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