Лукашенко рассказал о случаях продовольственных диверсий в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на выявленные случаи продовольственных диверсий на сельскохозяйственных предприятиях страны.

Во вторник, 26 июля 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время видеоконференции с представителями областных Исполкомов прокомментировал выявленные случаи нарушений в сельскохозяйственных предприятиях.

Лукашенко отметил, что уборочная компания должна пройти на высшем уровне, в связи с этим управляющие аграрными предприятиями должны устранить все выявленные факты нарушений перед началом уборочной кампании.

Белорусский лидер подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить не только зерноуборочным комбайнам и зерносушильным комплексам, но и борьбе с пьянством на производстве, так как без дисциплины сельхозпредприятия Беларуси не смогут полноценно выполнять поставленные перед ними задачи.