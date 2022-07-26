Стас Михайлов провалил концерт в Иркутске: зрители массово покинули зал

На Дне металлургов Стас Михайлов выступал со своим сольным концертом в Иркутской области, но зрителям он не понравился и они массово ушли из концертного зала.

В Иркутской области в городе Шелехове проходил на День металлурга и проводился концерт с участием знаменитого певца Стаса Михайлова.

Обычно певец очень любим публикой, но часто из-за эгоизма он попадает в неприятные ситуации. Недавно в сети появилось любопытное видео, где видно, как люди целой толпой уходят прямо с площадки, как раз во время, когда артист исполнял свои песни.

Сложно сказать, почему так вышло, но скорее всего данные люди просто не являются поклонниками творчества артиста.

Есть и другая версия случившегося – люди были недовольны тем, что происходит во время выборов мера города. Таким образом люди высказывали свой протест.

Но нашлись и те, кто прослушал все хиты до конца и даже потанцевал. Многие люди специально приехали из других городов, чтобы послушать любимого артиста в живую.

Однако Стас Михайлов остался на этом концерте без цветов и подарков. Скажем так, это не самый лучший концерт, который смог сделать музыкант, на что и отреагировали зрители.

Напомним, Стас Михайлов и Диана Гурцкая не получили наград народных артистов РФ. Музыканты получили только благодарность за музыкальный вклад в российское эстрадное искусство.