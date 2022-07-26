Пожилая Шерон Стоун продемонстрировала фото топлес у бассейна: звезде экрана уже 64 года

Знаменитости не стесняются демонстрировать свои тела. Фото ню за последнее время показали фанатам Бритни Спирс, Дженнифер Лопес. К компании присоединилась и 64-летняя Шерон Стоун.

Известная на весь мир американская актриса Шерон Стоун в свои 64 года не побоялась показать фанатам своё тело, выложив в фотографии топлес в своем аккаунте в запрещённой в настоящее время в РФ социальной сети.

На откровенном фото мировая знаменитость позирует, смеясь и откинув голову назад. Артистка облачена лишь в изумрудные плавки, а на плечах её красуется полосатое полотенце, чуть прикрывающее обнаженную грудь.

Под снимком запись:

Благодарно несовершенная в идеальный день.

Подписчиков знаменитости пришли в восторг от смелости и великолепной фигуры Стоун. В комментариях к публикации одни комплименты:

Богиня.

Сразила наповал.

Ты всегда номер один.

Вот бы все мы научились жить с такой радостью и любовью к себе.

Вот это естественная красота.

Великолепная фотография и великолепная женщина на ней. Невероятное тело в такие годы! Мне бы такое.

Заметим, что о своих достоинствах актриса знает и не стесняется в своём возрасте привлекать внимание к своей персоне пикантными снимками.

В 2020 году она повторила знаменитую откровенную сцену из культовой картины "Основной инстинкт", благодаря которой Стоун проснулась известной. В 2019 актриса снималась топлес для обложки глянцевого издания.