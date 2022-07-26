Убрать вредителей: ряд растений наносят вред огородным культурам

Часто такими растениями оказываются с виду безобидные и красивые цветы - они убивают культурные посадки.

Неприхотливые цветы, которые не требуют тщательного ухода, часто являются не украшением клумбы, а губителями других растений.

К таким цветам относится акцент любого цветника - ярко-желтый золотарник. Он очень быстро разрастается и заглушает рост других культур.

Поэтому лучше посадить его вдали от огорода.

Прекрасный краснокнижный ландыш тоже не рекомендуется сажать на огороде, так как его плантации быстро займут все свободное пространство.

Лучше высадить его подальше от грядок, в палисаднике.

Чтобы красивый декоративный физалис не подавил рост овощей, лучше высаживать его в большие горшки и вазоны, которые можно поставить у дома.

Еще одно растение, которое разрастается со скоростью света и заполоняет собой все вокруг, - топинамбур. От него очень непросто избавиться, поэтому сажать его нужно подальше от культурных посадок.