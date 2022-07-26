«Белпочта» раскрыла новую схему мошенничества в Беларуси
РУП «Белпочта» предупредило белорусов о росте количества пострадавших от новой схемы телефонных мошенников.
Во вторник, 26 июля 2022 года, пресс-служба республиканского унитарного предприятия «Белпочта» сообщила, что на территории Беларуси участились случаи мошенничества, при котором аферисты совершают звонок потенциальной жертве и представляются оператором почтовой сети.
«Белпочта» просит граждан соблюдать бдительность и помнить о том, что уведомления о получении посылки могут приходить клиентам лишь посредством SMS или сообщения на Viber с указанием «belpost.by», а также бумажным документом, который доставляет почтальон.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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