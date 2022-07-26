Великобритания ввела новый пакет санкций против России

Власти Великобритании заявила во вторник, что ввели санкции против должностных лиц Кремля в Луганской и Донецкой областях на востоке Украины в ответ на вторжение Москвы в бывшую советскую республику.

В число 42 новых лиц, добавленных к британским санкциям в отношении России, также вошли министр и заместитель министра юстиции России, а также два племянника российского миллиардера Алишера Усманова, который сам попал под санкции Великобритании в марте.

"Мы будем продолжать вводить жесткие санкции против тех, кто пытается узаконить незаконное вторжение Путина, пока Украина не восторжествует", - говорится в заявлении министра иностранных дел Лиз Трасс, которая является лидером в борьбе за место Бориса Джонсона на посту премьер-министра.

Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, назначенные Россией премьер-министр и первый заместитель председателя так называемых Донецкой и Луганской Народных Республик, теперь подпадают под запрет на поездки и замораживание активов, сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

"Хоценко и Кузнецов были посланы для реализации политики России в захваченном регионе, поддерживая планы Путина незаконно аннексировать большую часть Украины и использовать фиктивные референдумы для ложной легитимизации своей оккупации", - говорится в сообщении.

Британия добавила, что губернаторы российских регионов были подвергнуты санкциям за содействие российской оккупации и попытку отторгнуть территорию от Украины путем перевода средств в Донецк и Луганск.

Великобритания заявляет, что на данный момент она ввела санкции против более чем 1100 физических и более 100 юридических лиц в России, в том числе против высокопоставленных бизнесменов и компаний, а также против известных политиков.