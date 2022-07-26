Митя Фомин рассказал что стал жертвой нападения

Известный российский певец Митя Фомин поделился в интервью, что стал жертвой нападения заказчика во время одного из своих выступлений.

Карьера артиста – интересная и в тоже время опасная работа. Сумасшедшие поклонники, а порой и заказчики могут долго не оставлять в покое. Звезды нередко становятся жертвами нападений. Деньги, известность, счастье 24/7 - это все то, что видит публика в телевизоре. на самом деле все намного интереснее и сложнее.

Митя Фомин, певец и бывший член группы Hi-Fi попал в неприятный случай, когда ему угрожал заказчик. Это случилось в конце 90-х на дне рождении одной знаменитой телеведущей. Когда закончился номер и артисты собирались отправляться на другое мероприятие, заказчик просто отказался выпускать их. Он закричал:

«Стоять! Я тебе сейчас ногу прострелю!». И достал пистолет», — вспоминает Фомин.

И хотя эта ситуация разрешилась благополучно, Митя сказал, что никогда в жизни не забудет этой истории. Стоит отметить, что такого рода стрессы не единичный случай в карьере артиста. Для больших знаменитостей это как обыденность.

Отметим, что Фомин продолжил свою деятельность, но уже в сольном исполнении.