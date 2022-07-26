«Роскосмос» анонсировал выход России из проекта МКС после 2024 года

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о решении корпорации выйти из проекта Международной космической станции через два года.

26 июля сменивший Дмитрия Рогозина на посту главы «Роскосмоса» Юрий Борисов предоставил свой первый доклад президенту РФ Владимиру Путину, где сообщил о решении прекратить участие российской космической корпорации в программе на МКС.

Борисов отметил, что после выполнения всех договорённостей и обязательств перед партнёрами с последующим сворачиванием проекта РФ на МКС в 2024 году, «Роскосмос» создаст российскую орбитальную станцию.