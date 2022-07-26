Россия покинет Международную космическую станцию после 2024 года

Россия планирует покинуть Международную космическую станцию после 2024 года, заявил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Конечно, мы выполним все обязательства перед нашими партнерами, но решение о выходе из этой станции после 2024 года принято», — сказал Борисов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Экс-глава Роскосмоса Рогозин неоднократно ставил под сомнение сотрудничество с США, в том числе ввиду политической напряженности между Москвой и Вашингтоном. Борисов заявил, что перед выходом должно быть начато строительство российской космической станции. МКС устарела и неоднократно вызывала вопросы из-за поломок.

Ранее Рогозин не исключал отвязки российского модуля от МКС и продолжения его автономной эксплуатации. Он также указывал на возможное использование станции для военных целей.

По информации из Москвы, Россия и США договорились о так называемых крейсерских полетах к МКС в середине июля. Соответствующее соглашение о полетах российских и американских космонавтов подписано, сообщило Роскосмос в Telegram.

«Соглашение соответствует интересам России и США», — заявили в Москве. Таким образом, можно гарантировать, что в случае задержки или отмены пусков ракет на МКС всегда будет находиться как минимум один сотрудник Роскосмоса и один сотрудник НАСА.

