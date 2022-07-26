Дочь Успенской решила сменить фамилию: к чему такие перемены
Таня Плаксина дочь знаменитой певицы Успенской решила сменить фамилию отца на фамилию своей знаменитой матери и заняться сольной карьерой.
Известная и всеми любимая Любовь Успенская провела свой сольный творческий концерт на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга". Конечно же не обошлось без семейного воссоединения, где певица выступила совместно со своей дочерью Татьяной Плаксиной.
Аудитории очень понравилось выступление и все тепло встретили Таню, которая удачно дебютировала на петербургской сцене милой, грустной композицией на французском языке. Нельзя не отметить, что Плаксина за последнее время очень похорошела после долгожданного возвращения в Россию. отношения матери и дочери наконец-то наладились.
Теперь дочь звездной дивы решила окончательно разорвать отношения со своим отцом. Поэтому решила сменить фамилию с Плаксиной на Успенскую:
"Имя Плаксина говорит о том, что нужно плакать. Успенская пользуется успехом...", - сказала певица во время выступления на фестивале.
Сама же Любовь Успенская комментирует эту ситуацию как то, что все проблемы, которые возникли у Тани были генетически переданы ее юиологическим отцом, который много употреблял алкоголя и отказывался работать. Теперь благодаря восстоединению семьи певица уверена, что жизнь Тани уже будет такой как нужно.
Опубликовано: Силивончик Алина
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