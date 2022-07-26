Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине РСЗО Mars II

Германия также поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня Mars II.

Кроме того, переданы еще три самоходные гаубицы, пояснила во вторник министр обороны Кристин Ламбрехт.

Ранее в Киеве заявили, что ФРГ поставила три зенитных танка «Гепард», еще 15 машин этого типа обещали поставить в августе.

Берлин намерен отказаться от так называемой кольцевой схемы поставок тяжелых вооружений на Украину и будет доставлять их самостоятельно.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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