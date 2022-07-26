Пигментные пятна: пути появления, методы избавления

Пигментация вызывается меланином, который является белком, вырабатываемым нашей кожей. Отложения меланина вызывают появление пятен, пятен и обесцвечивание. Какими способами можно от нее избавится?

Пигментация может случиться с каждым. Возможно, у вас есть генетическая предрасположенность к ним или вы провели слишком много времени на солнце без надлежащей защиты от солнца.

Вот основные причины пигментации

Солнечные пятна . Если у вас более светлая кожа и вы проводите слишком много времени на солнце, то на вашей коже появятся веснушки или солнечные пятна.

. Если у вас более светлая кожа и вы проводите слишком много времени на солнце, то на вашей коже появятся веснушки или солнечные пятна. Гиперпигментация . Пигментные пятна, вызванные повреждением кожи, чаще встречаются на более темной коже.

. Пигментные пятна, вызванные повреждением кожи, чаще встречаются на более темной коже. Меланодермия. Это пигментные пятна, видимые во время или после беременности у определенных этнических групп.

Помимо жары и солнца, пигментация также вызывается агрессивным скрабированием.

Как бороться с пигментацией

Вот что вы можете сделать, как только ваши прыщи или пятна заживут, а у вас останутся пигментация и рубцы.

Отшелушивание - используйте мягкое отшелушивающее средство для удаления обесцвечивания поврежденных клеток.

- используйте мягкое отшелушивающее средство для удаления обесцвечивания поврежденных клеток. Осветление - после удаления излишков клеток с поверхности ваше тело готовится к лучшему усвоению осветляющего средства для кожи. Включите в свой ежедневный уход за кожей сыворотку, богатую витамином С.

- после удаления излишков клеток с поверхности ваше тело готовится к лучшему усвоению осветляющего средства для кожи. Включите в свой ежедневный уход за кожей сыворотку, богатую витамином С. Защита - ежедневное нанесение солнцезащитного крема особенно эффективно. Используйте продукт каждый день, 365 дней в году, независимо от погоды на улице.

Различные шаги по борьбе с пигментацией зависят от типа пигментации, с которым вы сталкиваетесь.