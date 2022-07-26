Пигментные пятна: пути появления, методы избавления
Пигментация вызывается меланином, который является белком, вырабатываемым нашей кожей. Отложения меланина вызывают появление пятен, пятен и обесцвечивание. Какими способами можно от нее избавится?
Пигментация может случиться с каждым. Возможно, у вас есть генетическая предрасположенность к ним или вы провели слишком много времени на солнце без надлежащей защиты от солнца.
Вот основные причины пигментации
- Солнечные пятна. Если у вас более светлая кожа и вы проводите слишком много времени на солнце, то на вашей коже появятся веснушки или солнечные пятна.
- Гиперпигментация. Пигментные пятна, вызванные повреждением кожи, чаще встречаются на более темной коже.
- Меланодермия. Это пигментные пятна, видимые во время или после беременности у определенных этнических групп.
Помимо жары и солнца, пигментация также вызывается агрессивным скрабированием.
Как бороться с пигментацией
Вот что вы можете сделать, как только ваши прыщи или пятна заживут, а у вас останутся пигментация и рубцы.
- Отшелушивание - используйте мягкое отшелушивающее средство для удаления обесцвечивания поврежденных клеток.
- Осветление - после удаления излишков клеток с поверхности ваше тело готовится к лучшему усвоению осветляющего средства для кожи. Включите в свой ежедневный уход за кожей сыворотку, богатую витамином С.
- Защита - ежедневное нанесение солнцезащитного крема особенно эффективно. Используйте продукт каждый день, 365 дней в году, независимо от погоды на улице.
Различные шаги по борьбе с пигментацией зависят от типа пигментации, с которым вы сталкиваетесь.
Опубликовано: Силивончик Алина
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