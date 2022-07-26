Филипп Киркоров наведал бойцов российской армии в военном госпитале Феодосии
Исполнитель во время своих гастролей в Крыму призвал соотечественников объединиться, чтобы доказать, что Россия лучшая страна.
55-летний король российской эсрады побывал в военном госпитале в Феодосии. Исполнитель был одет в черный спортивный костюм - чтобы общаться с солдатами в неформальной обстановке.
Как сообщает СтарХит, на Киркорова ежедневно выливаются грязь и проклятия в Сети, но он пытается не реагировать на такие выпады. Музыкант дает концерты и дарит радость публике.
А к тем, кто высказывается против него, певец записал видеообращение, в котором призвал сплотиться, потому что только таким образом можно победить врагов и доказать, что Россия - лучшая страна.
«На моем концерте произошла магия- мы стали одним целым. Нам, как никогда, сейчас важно сплотиться, вместе мы - огромная сила», — подчеркнул музыкант.
Он признался, что жалеет, что концертов на полуострове так мало - всего два: в Ялте и Феодосии. И добавил, что будет рад видеть на них всех крымчан, но особенно героев - военных, восстанавливающих здоровье в госпиталях и санаториях. "Россия — великая страна, жду вас", - сказал знаменитый исполнитель.
В год своего 55-летия Киркоров подготовил fashion-шоу, куда вошли как новые песни, так и старые хиты. По ходу 3-часового концерта Филипп меняет около ста нарядов и демонстрирует современное качественное представление.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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