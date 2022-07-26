Новый глава «Роскосмоса» Борисов анонсировал выход России из МКС к 2024 году

Лидер российской компании "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил, что Россия выходит из проекта Международной Космической станции.

Вечером 26 июля новый лидер "Роскосмоса" Юрий Борисов провёл личную беседу с Владимиром Путиным, сообщив ему о выходе России из МКС к 2024 году. Вместо участия в данном проекте Россия создаст собственную национальную станцию в космосе под названием РОСС.

По словам Борисова, отныне основным приоритетом "Роскосмоса" будет создание своей пилотируемой станции в противовес уже работающей МКС.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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