Новый глава «Роскосмоса» Борисов анонсировал выход России из МКС к 2024 году

Лидер российской компании "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил, что Россия выходит из проекта Международной Космической станции.

Вечером 26 июля новый лидер "Роскосмоса" Юрий Борисов провёл личную беседу с Владимиром Путиным, сообщив ему о выходе России из МКС к 2024 году. Вместо участия в данном проекте Россия создаст собственную национальную станцию в космосе под названием РОСС.

По словам Борисова, отныне основным приоритетом "Роскосмоса" будет создание своей пилотируемой станции в противовес уже работающей МКС.