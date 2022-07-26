Песков: Эрдоган прилетит в Сочи для личных переговоров с Путиным
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал визит Эрдогана в Россию для переговоры с президентом РФ.
Сегодня турецкий телеканал TRT Haber сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган намерен прилететь в Россию в начале августа, где должен провести личные переговоры с Владимиром Путиным за закрытыми дверями. Вопрос о правдивости данной информации адресовали Дмитрию Пескову.
Песков подтвердил поездку Эрдогана в Россию для встречи с Путиным, отметив, что турецкий президент лично прилетит в Сочи уже пятого августа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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