Вчера в Москве завершился конкурс красоты: звание "Мисс Россия-2022" завоевала Анна Линникова

Последний раз конкурс проводили три года назад, причиной такого долгого перерыва стала пандемия. В 2019 году титул первой красавицы взяла Алина Санько из Азова.

В финал конкурса вышли 25 претенденток. Все они боролись за честь примерить на голову роскошную корону, отделанную драгоценными камнями.

Украшение создано известным ювелирным домом, прототипом изделия стала диадема императрицы Александры Федоровны Романовой.

Анне Линниковой 22 года, родом девушка из Оренбурга, с 16 лет занимается модельным бизнесом.

У новоиспеченной королеве красоты есть свой бренд женской одежды, она успешно проявила себя на подиумах семи стран.

Обаятельная конкурсантка завоевала голоса жюри своей яркой внешностью, точеной фигурой и остротой ума.

Выбрать лучшую членам жюри было нелегко. В конкурсе принимали участие девушки со всех уголков России, предварительные туры проводились в 85 регионах.

Увидеть конкурс вживую, увы, зрителям не посчастливилось. Мероприятие транслировалось онлайн и было организовано на должном уровне.

Девушки-финалистки долго готовились к полуфиналу: посещали мастер-классы, участвовали в фотосессиях, учились дефиле, посещали праздник для детей-сирот, а также смогли встретиться с предыдущими носительницами титула "Мисс Россия".

Важное решение о выборе лучшей из лучших вместе с другими членам жюри принимали ведущий Максим Привалов, композитор Владимир Матецкий, певец Дмитрий Маликов.

В соцсетях Анну Линникову назвали "улучшенной копией топ-модели Натальи Водяновой".