Шмыгаль: Украина попросила США о «газовом ленд-лизе»
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев попросил США о газовом ленд-лизе на время боевых действий.
Вечером 26 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где сообщил, что Кабинет министров Украины адресовал правительству США просьбу о газовом ленд-лизе на время отопительного сезона.
По словам Шмыгаля, грядущая зима окажется самой сложной в новейшей истории Украины, ввиду чего украинского государство просит американских коллег о временной помощи с отоплением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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