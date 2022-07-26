Шмыгаль: Украина попросила США о «газовом ленд-лизе»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что Киев попросил США о газовом ленд-лизе на время боевых действий.

Вечером 26 июля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где сообщил, что Кабинет министров Украины адресовал правительству США просьбу о газовом ленд-лизе на время отопительного сезона.

По словам Шмыгаля, грядущая зима окажется самой сложной в новейшей истории Украины, ввиду чего украинского государство просит американских коллег о временной помощи с отоплением.