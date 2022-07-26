Жена Шредера объяснила, чем занят экс-канцлер: «У него переговоры по энергетической политике в Москве»

Экс-канцлер Герхард Шредер находится в Москве, что подтвердила «Шпигелю» его жена Соён Шредер-Ким.

Да, верно», — сказала Соён Шредер-Ким, когда ее спросили о том, где находится ее супруг.

«Он не в отпуске, у него переговоры об энергетической политике в Москве», - сообщила супруга экс-канцлера RTL и НТВ.

По информации изданий, гостиница Шредера в Москве находится недалеко от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».

В мае бывший канцлер решил отказаться от своего поста в наблюдательном совете, а также заявил, что не примет предложенную должность в наблюдательном совете российской газовой компании «Газпром».

Как сообщает российское информационное агентство «Интерфакс», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Шредер также может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Двух политиков связывает дружба.

«Насколько нам известно, да, он действительно находится в Москве», — сообщил сегодня Дмитрий Песков.

«Встреч как таковых нет, но мы не исключаем контакта», — сказал представитель Кремля.

Контакты между Путиным и Шредером в последнее время были менее активными.