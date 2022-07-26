Жена Шредера объяснила, чем занят экс-канцлер: «У него переговоры по энергетической политике в Москве»
Экс-канцлер Герхард Шредер находится в Москве, что подтвердила «Шпигелю» его жена Соён Шредер-Ким.
Да, верно», — сказала Соён Шредер-Ким, когда ее спросили о том, где находится ее супруг.
«Он не в отпуске, у него переговоры об энергетической политике в Москве», - сообщила супруга экс-канцлера RTL и НТВ.
По информации изданий, гостиница Шредера в Москве находится недалеко от штаб-квартиры российской нефтяной компании «Роснефть».
В мае бывший канцлер решил отказаться от своего поста в наблюдательном совете, а также заявил, что не примет предложенную должность в наблюдательном совете российской газовой компании «Газпром».
Как сообщает российское информационное агентство «Интерфакс», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что Шредер также может встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Двух политиков связывает дружба.
«Насколько нам известно, да, он действительно находится в Москве», — сообщил сегодня Дмитрий Песков.
«Встреч как таковых нет, но мы не исключаем контакта», — сказал представитель Кремля.
Контакты между Путиным и Шредером в последнее время были менее активными.
Опубликовано: Тарас Медведев
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