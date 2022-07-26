Немецкие аэропорты парализованы: с 27 июля Lufthansa отменяет почти все рейсы

Авиакомпания Lufthansa объявила, что отменяет почти все завтрашние (27 июля) рейсы из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне из-за однодневной предупредительной забастовки, сообщает dpa.

Власти авиакомпаний предупреждают, что пострадают более 134 000 пассажиров. Переговоры между профсоюзами и компанией возобновятся в августе.

Как обычно, в начале летних каникул в аэропортах многолюдно, так как путешествия на самолете в отпуск очень популярны. В этом году авиакомпании Европы переживают большой кризис — они борются с нехваткой кадров после пандемии и забастовками работников, желающих повышения зарплаты после ее сокращения во время карантина. Все это приводит к хаосу в аэропортах из-за массовых отмен рейсов .

Немецкий профсоюз Verdi призвал около 20 000 наземных операторов Lufthansa принять участие в предупредительной забастовке в среду, 27 июля. Профсоюзы отвергли более ранние предложения о новом вознаграждении перевозчика из Кёльна.

Deutsche Welle поясняет, что немецкие авиакомпании предлагали профсоюзам фиксированную заработную плату и бонусы от прибыли за последние 18 месяцев. Однако Verdi требует повышения заработной платы на 9,5%. В этом случае заработная плата увеличится как минимум на 350 евро. Обе стороны договорились продолжить переговоры 3 и 4 августа.

Как сообщает Deutsche Welle, забастовка начнется с 3:45 в ночь со вторника на среду и закончится в 6:00 утра в четверг, 28 июля. Профсоюзы объявляют о "серьезных отменах и задержках".

Из расписаний аэропортов Мюнхена и Франкфурта-на-Майне уберут около 1000 рейсов. Lufthansa объявила, что изменения могут также применяться к отдельным рейсам в четверг и пятницу. К участию в предупредительной забастовке призвали наземных рабочих аэропортов Франкфурта -на -Майне, Дюссельдорфа, Кельна, Гамбурга, Мюнхена и Берлина.

Завтрашняя забастовка также распространяется на межконтинентальные рейсы и проходит в пик нагрузки в июле. В некоторых федеральных землях летние каникулы начались только вчера.