Украинцы накинулись на Лолиту из-за выложенного ею анонса фестиваля РФ в Крыму

Украинцы обвинили Лолиту Милявскую, которая имеет закарпатские корни, в предательстве. Причиной послужила опубликованная ею афиша российского фестиваля в Крыму, который будет проходить в середине августа.

Жители Незалежнай в соцсетях накинулись на свою соотечественницу певицу Лолиту Милявскую из-за того, что та позволила себе выложить анонс проведения фестиваля РФ "Таврида.АРТ" в Крыму.

Милявская поделилась афишей российского фестиваля, который пройдёт в середине августа на полуострове. Пост подписан так: "Путешествуйте на Тавриду!". Место проведения культурного события также указано на страничке знаменитости - город Судак, бухта Капсель.

Гневные комментарии украинцев обрушились на голову исполнительницы. Юзеры стали обвинять артистку в предательстве.

Не в первый раз на Лолиту "нападают" земляки. У звезды российской сцены закарпатские корни.

Милявская без ответа не оставляла резкие комментарии людей, которые открыто выступают против России и обвиняют саму певицу в ненависти к жителям украинского государства.

Лолита заявляла, что Украина предала её первой, когда ей было запрещено въезжать на территорию страны в течение 6 лет, ещё до спецоперации РФ на Донбассе.

Ранее актер Алексей Панин сообщил, что прекратил общаться с Милявской на фоне политической ситуации, хотя ранее между артистами царили дружеские отношения.