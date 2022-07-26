Украинцы накинулись на Лолиту из-за выложенного ею анонса фестиваля РФ в Крыму
Украинцы обвинили Лолиту Милявскую, которая имеет закарпатские корни, в предательстве. Причиной послужила опубликованная ею афиша российского фестиваля в Крыму, который будет проходить в середине августа.
Жители Незалежнай в соцсетях накинулись на свою соотечественницу певицу Лолиту Милявскую из-за того, что та позволила себе выложить анонс проведения фестиваля РФ "Таврида.АРТ" в Крыму.
Милявская поделилась афишей российского фестиваля, который пройдёт в середине августа на полуострове. Пост подписан так: "Путешествуйте на Тавриду!". Место проведения культурного события также указано на страничке знаменитости - город Судак, бухта Капсель.
Гневные комментарии украинцев обрушились на голову исполнительницы. Юзеры стали обвинять артистку в предательстве.
Не в первый раз на Лолиту "нападают" земляки. У звезды российской сцены закарпатские корни.
Милявская без ответа не оставляла резкие комментарии людей, которые открыто выступают против России и обвиняют саму певицу в ненависти к жителям украинского государства.
Лолита заявляла, что Украина предала её первой, когда ей было запрещено въезжать на территорию страны в течение 6 лет, ещё до спецоперации РФ на Донбассе.
Ранее актер Алексей Панин сообщил, что прекратил общаться с Милявской на фоне политической ситуации, хотя ранее между артистами царили дружеские отношения.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о готовности «Северного потока-2» для поставки газа в Европу
Огородники рассказали о плюсах и минусах инфракрасных ламп в теплицах
Богомаз: дрон ВСУ атаковал КПП в Брянской области, ранив четырёх человек
Брюссель требует от Ryanair вернуть Франции 8,4 млн евро
Express: заявление «Газпрома» по «Северному потоку» вызвало панику в Европе