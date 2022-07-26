Йоргенсен заявил, что европейцы замёрзнут без российского газа

Министр климата и энергетики Дании Дэн Йоргенсен утверждает, что Европейский союз не сможет пережить зиму, если Россия остановит поставки газа.

Во вторник, 26 июля 2022 года, телерадиокомпания Danmarks Radio сообщила, что глава Министерства климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен всерьёз озадачен угрозой, которая ждёт страны Европейского союза при остановке Россией экспорта газа на Запад.

Йоргенсен утверждает, что при условии прекращения поставок российского сжиженного природного газа, жители Европы замёрзнут, а промышленные предприятия будут вынуждены остановить производство, что приведёт к неминуемому краху экономик стран-участниц Евросоюза.