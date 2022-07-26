Офис Зеленского зарегистрировал петицию о мирных переговорах Украины с РФ

На сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.

26 июля вечером сайт офиса Владимира Зеленского зарегистрировал обращение украинского гражданина с предложением возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией. В петиции утверждается, что Киев и Москва рано или поздно будут договариваться о прекращении огня, и лучше это сделать сейчас, сохранив жизни уцелевших украинцев.

В случае, если петиция на сайте офиса Зеленского наберёт двадцать пять тысяч голосов президент Украины будет обязан рассмотреть предложение о возобновлении мирных переговоров с Россией.