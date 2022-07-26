Офис Зеленского зарегистрировал петицию о мирных переговорах Украины с РФ
На сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной.
26 июля вечером сайт офиса Владимира Зеленского зарегистрировал обращение украинского гражданина с предложением возобновить мирные переговоры между Украиной и Россией. В петиции утверждается, что Киев и Москва рано или поздно будут договариваться о прекращении огня, и лучше это сделать сейчас, сохранив жизни уцелевших украинцев.
В случае, если петиция на сайте офиса Зеленского наберёт двадцать пять тысяч голосов президент Украины будет обязан рассмотреть предложение о возобновлении мирных переговоров с Россией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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