ICE: цены на газ в Европе превысили 2100 долларов

Биржевая стоимость природного газа в Европе ускорила темпы роста и составляет более чем две тысячи долларов за тысячу кубометров.

Во вторник, 26 июля 2022 года, лондонское отделение сети бирж Intercontinental Exchange заявило о том, что стоимость тысячи кубометров газа впервые за 4 месяца установила очередной рекорд.

Отмечается, что незадолго до закрытия биржи ICE котировка цен на сжиженный природный газ в Европе выросла на четырнадцать процентов и превысила отметку в 2100 долларов за 1000 кубометров газа.