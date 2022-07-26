ICE: цены на газ в Европе превысили 2100 долларов
Биржевая стоимость природного газа в Европе ускорила темпы роста и составляет более чем две тысячи долларов за тысячу кубометров.
Во вторник, 26 июля 2022 года, лондонское отделение сети бирж Intercontinental Exchange заявило о том, что стоимость тысячи кубометров газа впервые за 4 месяца установила очередной рекорд.
Отмечается, что незадолго до закрытия биржи ICE котировка цен на сжиженный природный газ в Европе выросла на четырнадцать процентов и превысила отметку в 2100 долларов за 1000 кубометров газа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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