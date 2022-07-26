Долина поссорилась с поклонниками из-за допущенной ею грамматической ошибки

Певица Лариса Долина допустила ошибку в одной из своих публикаций. Когда её подписчики обратили внимание знаменитости на это, та попыталась поставить "неразумных" на место.

Народная артистка Лариса Долина вызвала негодование своих поклонников знанием русского языка. Исполнительница допустила грамматическую ошибку в словообразовании, а после по этому поводу разругалась с грамотными и внимательными интернет-пользователями.

Опубликовав пост Долина вместо "прийти" решила употребить "придти" (Кстати, до 1956 года допускалось двоякое написание слова). Ошибку заметили фанаты знаменитости, указав ей на это.

Вместо того, чтобы извиниться, артистка стала в резкой форме отстаивать свою правоту. А одного из комментаторов Долина позволила себе упрекнуть в нарушении правил пунктуации.

Да, именно так пишется слово "придти". А Вы возражаете? В таком случае Вам придется иметь дело с теми, кто вообще придумал русский язык! А еще, Вам бы расставить знаки препинания. Вы в курсе, что такое пунктуация? Похоже, что нет.

Ранее Долина раскрыла секрет своей молодости. Оказывается чувствовать себя молодой и красивой знаменитости позволяет шопинг и состояние влюбленности.

Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского.

Напомним, на что на музыкальном фестивале "Славянский базар" в Витебске Долина артистка отмечает 50 лет на сцене.