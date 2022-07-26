Эстония запретила выступления группы «Руки вверх» на пять лет

Эстония запретила российской популярной группе «Руки вверх» выступать на территории страны в следующие пять лет.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 26 заявил, что МВД страны ввел запрет на выступления музыкальному коллективу «Руки вверх» сроком на пять лет.

Рейнсалу сказал, что данный запрет является правильным решением и реакцией на неприемлемые действия России на территории Украины.

Министр уточнил, что членам группы «Руки вверх» будет запрещено въезжать в Эстонию на протяжении пяти лет.

По словам главы МИД, Эстония полностью поддерживает Украину, осуждает действия России, а также называет их угрозой безопасности всей Европы, в том числе Эстонии.