Эрдоган: Путин попросил производителя Bayraktar о сотрудничества с РФ

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что Владимир Путин попросил производителя "Байрактаров" о сотрудничестве.

Вечером 27 июля турецкое новостное агентство CNN Turk сообщило, что президент Турции Эрдоган получил предложение от Владимира Путина о сотрудничестве России с турецкой фирмой по производству беспилотников "Байрактар".

По словам Тайипа Эрдогана, аналогичное предложение Турции поступило от Объединённых Арабских Эмиратов. Примечательно, что сам гендиректор компании по производству "Байрактаров" сообщил, что его фирма будет сотрудничать с Украиной, но не будет помогать России.