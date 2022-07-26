Губернатор Калифорнии придумал план борьбы с изменениями климата

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил в Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB) письмо с просьбой разработать планы различных мер по снижению серьезности изменения климата.

Он отметил, что Калифорния переживает климатический кризис, засуха, лесные пожары и сильная жара стали повседневной реальностью.

В штате уже принят закон о сокращении выбросов углерода на 40% в сравнении с 1990 годом к 2030 году. К 2035 году планируется достичь углеродной нейтральности.

Губернатор поставил цель построить к 2030 году 3 миллиона «климатических и благоприятных» и еще 7 миллионов к 2035 году. Речь идет об энергоэффективном строительстве и солнечных панелях.

Ньюсом также хочет, чтобы к 2030 году в домах Калифорнии было установлено 6 миллионов тепловых насосов. Электрические тепловые насосы охлаждают и нагревают дома более эффективно, чем сжигание природного газа или использование обычного кондиционера.

Губернатор попросил CARB сократить выбросы от ископаемого топлива, в том числе путем отказа от планирования новых электростанций, работающих на природном газе.

Еще Ньюсон продвигает ежегодное удаление 20 миллионов метрических тонн углекислого газа из атмосферы. Для этого нужны такие меры, как посадка деревьев и специальные инженерные решения.

Первая в мире коммерческая установка по удалению углерода открыт в Исландии. Фабрика высасывает углерод из воздуха и хранит его под землей — процесс, который, по мнению ученых, будет необходим для достижения углеродной нейтральности.