Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов: Решение покинуть МКС принято
Россия после 2024 года покинет Международную космическую станцию (МКС) и построит свою орбитальную станцию. Об этом заявил новый глава российского государственного космического агентства "Роскосмос" Юрий Борисов, сообщает Associated Press.
"Решение покинуть станцию (МКС) принято", - сказал Борисов.
Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАСА, Россия не информировала космическое агентство США о своем намерении покинуть МКС.
"Новая газета. Европа", в свою очередь, пишет, что Борисов ранее заявлял о выходе России из этого проекта. Тогда он говорил об окончании сотрудничества в 2025 году.
Напомним, в проекте участвуют США, Россия, Канада, Япония и некоторые страны, входящие в Европейское космическое агентство (ЕКА).
Первые модули МКС были выведены на орбиту в 1998 году, а первый постоянный экипаж прибыл туда в 2000 году.
Опубликовано: Николай Скира
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