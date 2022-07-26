Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов: Решение покинуть МКС принято

Россия после 2024 года покинет Международную космическую станцию ​​(МКС) и построит свою орбитальную станцию. Об этом заявил новый глава российского государственного космического агентства "Роскосмос" Юрий Борисов, сообщает Associated Press.

"Решение покинуть станцию ​​(МКС) принято", - сказал Борисов.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя НАСА, Россия не информировала космическое агентство США о своем намерении покинуть МКС.

"Новая газета. Европа", в свою очередь, пишет, что Борисов ранее заявлял о выходе России из этого проекта. Тогда он говорил об окончании сотрудничества в 2025 году.

Напомним, в проекте участвуют США, Россия, Канада, Япония и некоторые страны, входящие в Европейское космическое агентство (ЕКА).

Первые модули МКС были выведены на орбиту в 1998 году, а первый постоянный экипаж прибыл туда в 2000 году.