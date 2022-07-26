Французские семьи отказываются принимать украинских беженцев

Телеканал France Info утверждает, что во Франции тяжело найти семью, которая будет готова разместить у себя украинских беженцев.

26 июля президент ассоциации Accueil Familles du Monde Клодин Шарьера дала интервью французскому телеканалу France Info, где поделилась неутешительном прогнозом для украинских беженцев.

Шарьера признала, что волонтёрство имеет свои пределы и заявила, что французские семьи начали отказываться от предоставления в своих домах крова над головой украинским мигрантам, предвкушая увеличения оплаты за отопление с наступлением суровой зимы.