Вице-канцлер Германии заявил, что пуск «Северного потока-2» — это капитуляция Европы
По словам чиновника, сокращение поставок по «Северному потоку» — это явная стратегия Москвы, но даже в таких условиях давать одобрение «Северному потоку-2» не представляется возможным.
Как заявил Роберт Хабек, совмещающий должность вице-канцлера Германии с постом министра по делам экономики и защиты климата, ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» значительно увеличит зависимость Евросоюза от поставок газа из России. Таким образом, это будет капитуляцией санкционной политики Запада в отношении России.
Эти слова высокопоставленного чиновника прозвучали на внеплановом заседании Совета ЕС с участием министров энергетики стран — членов Евросоюза. Как полагает Хабек, сокращением поставок газа по «Северному потоку» Кремль пытается вынудить Запад согласиться на использование газопровода «Северный поток-2».
Опубликовано: Алексей Гладкий
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