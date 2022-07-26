Глава МИД Венгрии Сийярто усомнился в законности требования ЕС по снижению спроса на газ

Министр иностранных дел Венгрии Сийярто утверждает, что решение Евросоюза о снижении потребления газа является бесполезным и незаконным.

Во вторник, 26 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение Европейского союза о снижении потребления природного газа на пятнадцать процентов странами-участницами объединения и подчеркнул, что лишь Венгрия выступает против ограничительных мер на спрос газа.

Сийярто в своём пресс-релизе заявил, что требование выдвинутое ЕС является необоснованной и бесполезной идеей европейских политиков, которые стремятся повысить свой авторитет в глазах правящей элиты Запада.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 