Министр иностранных дел Венгрии Сийярто утверждает, что решение Евросоюза о снижении потребления газа является бесполезным и незаконным.

Во вторник, 26 июля 2022 года, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал решение Европейского союза о снижении потребления природного газа на пятнадцать процентов странами-участницами объединения и подчеркнул, что лишь Венгрия выступает против ограничительных мер на спрос газа.

Сийярто в своём пресс-релизе заявил, что требование выдвинутое ЕС является необоснованной и бесполезной идеей европейских политиков, которые стремятся повысить свой авторитет в глазах правящей элиты Запада.