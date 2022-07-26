55-летний немец сознательно устроил 7 пожаров в лесах на Майорке

Guardia Civil, то есть испанская жандармерия, задержала гражданина Германии. В минувшие выходные мужчина намеренно поджег семь мест на этом Балеарском острове.

"Действия 55-летнего мужчины были преднамеренными и были направлены на поджог лесов на острове", - заявили местные органы жандармерии, цитируемые во вторник газетой Diario de Mallorca.

Сообщается также, что преступная деятельность задержанного в понедельник, 25 июля немца не нанесла серьезного ущерба острову только благодаря быстрому вмешательству пожарных.

По информации служб, все поджоги произошли в коммуне Кальвиа, что в западной части Майорки.

Во вторник испанская военная полиция также задержала фермера из района северного города Бургос, который в воскресенье устроил там крупный пожар. Огонь, поглотивший 3000 га лугов и лесов, был устроен задержанным с использованием одной из сельскохозяйственных машин, несмотря на запрет полевых работ в регионе.

С начала лета в различных частях Испании произошли лесные. Во вторник самые крупные пожары продолжаются в автономных сообществах Кастилия и Леон, Андалусия, Галисия и Канарские острова.