Илон Маск прокомментировал выход России из МКС словами «счастливого пути»
Американский предприниматель Илон Маск оценил заявление главы "Роскосмоса" о выходе России из проекта Международной космической станции.
Вечером 26 июля Илон Макс дал оценку словам нового лидера "Роскосмоса" Юрия Борисова о том, что к 2024 году Россия намеревается выйти из проекта МКС. В своём новом твите Маск написал "бон вояж", что переводится на русский как "счастливого пути".
Примечательно, что в новом разговоре с Путиным глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что РФ будет развивать собственный проект национальной космической станции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Spiegel: Шредер обсуждает в Москве поставки по «Северному потоку»
55-летний немец сознательно устроил 7 пожаров в лесах на Майорке
Шмыгаль: Украина попросила США о «газовом ленд-лизе»
Опытные хозяйки рассказали, как правильно сушить орехи в домашних условиях
Лавров заявил о готовности «Северного потока-2» для поставки газа в Европу