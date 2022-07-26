Илон Маск прокомментировал выход России из МКС словами «счастливого пути»

Американский предприниматель Илон Маск оценил заявление главы "Роскосмоса" о выходе России из проекта Международной космической станции.

Вечером 26 июля Илон Макс дал оценку словам нового лидера "Роскосмоса" Юрия Борисова о том, что к 2024 году Россия намеревается выйти из проекта МКС. В своём новом твите Маск написал "бон вояж", что переводится на русский как "счастливого пути".

Примечательно, что в новом разговоре с Путиным глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что РФ будет развивать собственный проект национальной космической станции.