Министр обороны Германии Ламбрехт: В Украину поставлены РСЗО MARS II и гаубицы PZH-2000
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о дальнейших поставках оружия Украине. Это ракетные установки MARS II, сообщает агентство dpa.
Как сообщают украинские СМИ, в ближайшее время на фронт должны быть доставлены еще три самоходные гаубицы PZH-2000.
Помимо реактивных систем залпового огня MARS II и гаубиц PZH-2000, Германия направит в Украину ракеты IRIS-T (воздух-воздух), предназначенные для поражения целей на малых расстояниях.
Кроме того, министр обороны Германии также предоставила информацию о том, что в Украине уже есть пять зенитных самоходных установок "Гепард". Однако стоит отметить, что в понедельник, 25 июля, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о трех таких машинах.
Уже несколько недель Германию критикуют за медлительность в поставках оружия на Украину. Негативные комментарии по этому поводу исходят не только от политиков из Украины или стран Восточной Европы, но и от немецких СМИ и немецкой оппозиции .
Опубликовано: Николай Скира
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