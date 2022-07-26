Компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям

Украинская компания "Нафтогаз" признала дефолт по еврооблигациям вечером 26 июля.

Вечером вторника пресс-служба компании "Нафтогаз Украины" сообщила о дефолте по еврооблигациям ввиду невыплаты задолженности перед европейскими кредиторами. В компании сообщили, что могли выплатить долг по еврооблигациям, однако Кабинет министров Украины запретил это делать.

Примечательно, что неделей ранее "Нафтогаз" попросил об отсрочке по выплате внешнего долга у западных партнёров, однако получил отказ на свою просьбу.