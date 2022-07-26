Первый поезд с санкционными товарами прибыл в Калининград через Литву
26 июля в Калининградскую область приехал первый поезд с попавшими под санкциями товарами. Транзит грузов проходил через Литву.
Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что в регион прибыл первый поезд с товарами, попавшими под санкции Европейского союза. Транзит товарной продукции в Калининград совершён через Литву, которая ранее пыталась произвести торговую блокаду всей области.
Лыской утверждает, что поезд привёз 50 вагонов с цементом, а состав встречал лично губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заверивший, что теперь транзит из Литвы в Калининград будет совершаться регулярно.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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