Первый поезд с санкционными товарами прибыл в Калининград через Литву

26 июля в Калининградскую область приехал первый поезд с попавшими под санкциями товарами. Транзит грузов проходил через Литву.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что в регион прибыл первый поезд с товарами, попавшими под санкции Европейского союза. Транзит товарной продукции в Калининград совершён через Литву, которая ранее пыталась произвести торговую блокаду всей области.

Лыской утверждает, что поезд привёз 50 вагонов с цементом, а состав встречал лично губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заверивший, что теперь транзит из Литвы в Калининград будет совершаться регулярно.