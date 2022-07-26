Хабек заявил, что одобрение «Nord Stream 2» будет означать капитуляцию Европы
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек утверждает, что одобрение «Nord Stream 2» будет означать объявлению о капитуляции Европы.
Во вторник, 26 июля 2022 года, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что глава Министерства экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек считает, что запуск газопровода «Nord Stream 2» будет означать признание своего поражения перед Российской Федерацией.
Хабек пояснил, что возобновление эксплуатации «Nord Stream 2» увеличит зависимость стран Европейского союза от России и докажет неэффективность введённых Западом антироссийских санкций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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