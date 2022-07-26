Британские туристы не смогут въехать в Испанию, если у них нет определенной суммы денег

Британские туристы, желающие въехать в Испанию, должны доказать, что у них есть как минимум 900 евро. Иначе их не впустят в страну.

Этим летом вступают в силу новые правила, согласно которым британцы уравниваются с жителями третьих стран за пределами Евросоюза.

У туристов из Великобритании должна быть не только эта сумма, но еще и по 100 евро на человека в день.

Путешественники, прибывающие из-за пределов Европейского Союза, могут использовать наличные деньги, чеки, дорожные чеки или кредитные карты, а также выписку из банка в качестве доказательства наличия средств.

Испанские пограничники также могут попросить отдыхающих предъявить билет туда или обратно или предоставить подтверждение проживания, чтобы их допустили в страну.

Для подтверждения того, что турист остановится у друзей или родственников либо у него есть жилье подойдет и «карта приглашения».

По испанским правилам, британские туристы также должны предъявить доказательство вакцинации от Covid-19, отрицательный результат теста или справку о выздоровлении от Covid.

По данным сайта сравнения цен Finder, более 18 миллионов британских туристов посетили Испанию в 2019 году, последнем году неограниченных международных поездок.