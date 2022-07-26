Доходы Ирана от нефти выросли на 580% за 4 месяца
Министр экономики и финансов Ирана Сейед Эхсан Хандоузи заявил, что доходы страны от экспорта нефти и конденсата выросли на 580% за первые четыре месяца года, который по иранскому календарю начинается 21 марта.
В период с 21 марта по 21 июля мировые цены на сырую нефть в основном держались выше 100 долларов за баррель после того, как российско-украинский конфликт и санкции в отношении экспорта нефти из России изменили глобальные торговые потоки.
Министр добавил, что в целом доходы бюджета Ирана в марте-июле выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а государственные расходы выросли на 16%.
Уровень инфляции в Иране за 12 месяцев достиг 40% в июле . Цены на товары резко выросли после того, как в начале этого года правительство отменило некоторые субсидии.
Несмотря на проблемы с ядерной сделкой, Иран готовится выйти на мировой рынок нефти. Страна увеличила производство, а также экспорт на свой основной рынок, Китай.
По мнению аналитиков, если между Ираном и мировыми державами будет заключена новая сделка, поток иранской нефти за границу может увеличиться на 500 000–1 млн баррелей в сутки.
Китай был основным рынком сбыта иранской сырой нефти с тех пор, как США вновь ввели санкции против нефтяной промышленности Исламской Республики в 2018 году.
Такое решение было принято тогдашним президентом Дональдом Трампом, который вывел Соединенные Штаты из так называемой иранской ядерной сделки.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Нафтогаз официально объявил дефолт по еврооблигациям
Купание в римском фонтане обошлось британцу в 500 евро
Вице-канцлер Германии заявил, что пуск «Северного потока-2» — это капитуляция Европы
Guardian: ведущая дебатов Лиз Трасс и Риши Сунака упала в обморок на словах о Путине
Politico: Зеленский хочет вернуть утраченные Украиной территории за 3 недели