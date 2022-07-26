Доходы Ирана от нефти выросли на 580% за 4 месяца

Министр экономики и финансов Ирана Сейед Эхсан Хандоузи заявил, что доходы страны от экспорта нефти и конденсата выросли на 580% за первые четыре месяца года, который по иранскому календарю начинается 21 марта.

В период с 21 марта по 21 июля мировые цены на сырую нефть в основном держались выше 100 долларов за баррель после того, как российско-украинский конфликт и санкции в отношении экспорта нефти из России изменили глобальные торговые потоки.

Министр добавил, что в целом доходы бюджета Ирана в марте-июле выросли на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а государственные расходы выросли на 16%.

Уровень инфляции в Иране за 12 месяцев достиг 40% в июле . Цены на товары резко выросли после того, как в начале этого года правительство отменило некоторые субсидии.

Несмотря на проблемы с ядерной сделкой, Иран готовится выйти на мировой рынок нефти. Страна увеличила производство, а также экспорт на свой основной рынок, Китай.

По мнению аналитиков, если между Ираном и мировыми державами будет заключена новая сделка, поток иранской нефти за границу может увеличиться на 500 000–1 млн баррелей в сутки.

Китай был основным рынком сбыта иранской сырой нефти с тех пор, как США вновь ввели санкции против нефтяной промышленности Исламской Республики в 2018 году.

Такое решение было принято тогдашним президентом Дональдом Трампом, который вывел Соединенные Штаты из так называемой иранской ядерной сделки.