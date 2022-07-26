Джонсон удостоил Зеленского награды за лидерство имени Уинстона Черчилля
Подавший в отставку премьер-министр Великобритании оценил лидерские качества Зеленского наградой имени Уинстона Черчилля.
26 июля президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон пообщались в формате видеоконференции, где подавший в отставку скандально известный британский премьер принял решение отметить лидерские качества главы киевского режима.
Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля, которой ранее были удостоены Олбрайт, при которой США атаковали Югославию, и Либерману, который поддерживал войну в Ираке.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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