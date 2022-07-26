CNN Türk: Путин предложил Эрдогану построить в России завод по производству беспилотников Bayraktar

Как неофициально сообщает CNN, во время недавней встречи Владимира Путина с президентом Турции российский лидер должен был предложить построить в России завод Bayraktar.

На прошлой неделе в Тегеране состоялась встреча Путина с президентом Турции. Переговоры касались в том числе возобновление поставок зерна из Украины. Однако, как сообщает CNN Turk, тема переговоров была намного шире.

Как сообщают журналисты турецкого отделения CNN, после возвращения из Ирана Эрдоган подробно отчитался о ходе переговоров перед членами правящей в Турции "Партии справедливости и развития".

Согласно цитируемому источнику, Путин обратился к турецкому лидеру и заявил о своей готовности сотрудничать с компанией, производящей беспилотники Bayraktar.

"Путин сказал мне, что хочет работать с фирмой Baykar", — рассказал Эрдоган.

Более того, российский президент якобы предложил построить в РФ турецкий завод по производству беспилотников. Тот, который, по словам Путина, уже построен в Объединенных Арабских Эмиратах.

Неизвестно, откуда взялась информация от российского лидера о якобы заводе Bayraktar ​​на Ближнем Востоке. Представитель концерна заявил, что компания не открывала там ни одного завода. На вопрос о предполагаемом предложении Путина пресс-секретарь отказался от комментариев.

В свою очередь, по данным сайта middleeasteye.net, у Bayraktar действительно есть планы, связанные с Объединенными Арабскими Эмиратами. Он должен открыть там производственную линию.

Однако в фирме Hayluk Bayraktar ​​заверили CNN, что произведенные его компанией беспилотники никогда не будут проданы в Россию.

"Мы никогда этого не делали и не будем. Потому что мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем ее суверенитет и ее борьбу за независимость", - сказал он.

Глава компании также сообщил, что Анкара и Киев имеют "стратегический уровень отношений, особенно в авиационной и оборонной сферах".

"Речь идет о годах усилий. Турция поддерживает Украину боевыми беспилотниками, мы также покупаем в Украине турбинные двигатели для беспилотников", — пояснил президент концерна Hayluk Bayraktar.