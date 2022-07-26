Огородники рассказали, как обычная куркума спасает огород от болезней

Куркума – популярная пряность, которую очень часто используют для приготовления различных блюд.

Куркума является эффективным средством натурального происхождения против различных заболеваний растений, таких как:

фузариоз;

антракноз;

кладоспориоз;

фитофтороз;

серая гниль и др.

В тоже время после проведения тщательно обработки она не повреждает высаженные культуры. Очень полезно применять эту популярную специю в теплицах при повышенной влажности и ухудшении погоды на улице. Поскольку именно в таких условиях активизируются спящие заболевания.

Многие опытные садоводы рекомендуют обрабатывать готовым раствором на основе этого продукта баклажаны, огурцы, помидоры, болгарского перца и других овощных культур на участке.

Как приготовить раствор на основе куркумы:

Прежде чем приступать к обработке овощных культур, нужно заранее приготовить спиртовой экстракт. В отдельной посуде смешать 10 грамм куркумы, 200 мл водки и щепотку перца черного молотого. Все компоненты необходимо смешать до получения однородной консистенции и оставить настаиваться в темном месте при комнатной температуре в течение суток.

Готовый раствор хранится в течение 2-3 месяцев, так как для обработки растений используется всего 2 столовые ложки экстракта, разведенные в 5 литрах воды.

Подготовка растений перед обработкой:

Первым делом перед процессом обработки нужно заранее подготовить кусты томатов. Удалить все пожелтевшие и больные листочки, а также нижние листья, которые растут внизу кустов. Главное, чтобы кустики хорошо проветривались и быстро высыхали после тщательной обработки.

Удаление листьев желательно проводить в начале дня, чтобы полученные срезы быстрее подсохли.

Если после обработки кустиков начал идти дождь, то обработку нужно проводить повторно при хорошей погоде на улице. Использовать приготовленный раствор можно каждые 10 дней на протяжении всего летнего периода.

Уже через несколько недель после обработки растений садоводы и огородники отмечали, что остановилось распространение кладоспориоза в теплицах, а в открытом грунте не было замечено проявлений бактериальной пятнистости и альтернариоза. Помимо этого, плоды томатов и сладкого перца растут гораздо быстрее.

Обрабатывая кусты разведенным раствором куркумы, каждый сезон вы будете получать богатый и здоровый урожай овощей без применения вредной химии.