Лиз Трасс сбежала из студии в прямом эфире после слов о Путине

Глава британского МИДа Лиз Трасс выбежала из студии в прямом эфире, сделав громкое заявление о Владимире Путине.

Во вторник вечером министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс участвовала в теледебатах по случаю своего баллотирования на пост премьер-министра страны.

В ходе выступления Трасс заявила, что страны Запада должны остановить Владимира Путина и российскую спецоперации в Украине, однако далее в студии раздался грохот, после чего Лиз Трасс в прямом эфире выбежала из кадра. На текущий момент неизвестно, что стало причиной бегства Лиз Трасс.