Лиз Трасс сбежала из студии в прямом эфире после слов о Путине

Глава британского МИДа Лиз Трасс выбежала из студии в прямом эфире, сделав громкое заявление о Владимире Путине.

Во вторник вечером министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс участвовала в теледебатах по случаю своего баллотирования на пост премьер-министра страны.

В ходе выступления Трасс заявила, что страны Запада должны остановить Владимира Путина и российскую спецоперации в Украине, однако далее в студии раздался грохот, после чего Лиз Трасс в прямом эфире выбежала из кадра. На текущий момент неизвестно, что стало причиной бегства Лиз Трасс.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 