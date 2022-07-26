Лиз Трасс сбежала из студии в прямом эфире после слов о Путине
Глава британского МИДа Лиз Трасс выбежала из студии в прямом эфире, сделав громкое заявление о Владимире Путине.
Во вторник вечером министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс участвовала в теледебатах по случаю своего баллотирования на пост премьер-министра страны.
В ходе выступления Трасс заявила, что страны Запада должны остановить Владимира Путина и российскую спецоперации в Украине, однако далее в студии раздался грохот, после чего Лиз Трасс в прямом эфире выбежала из кадра. На текущий момент неизвестно, что стало причиной бегства Лиз Трасс.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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